الخضيري: 4 أسباب و5 أعراض لتهيج القولون العصبي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضح أستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات د. فهد الخضيري، هناك 4 أسباب و5 أعراض رئيسية لتهيج القولون العصبي. وأشار في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أن الأسباب متنوعة ومختلفة من شخص لآخر. وأكد أن أسباب تهيج القولون العصبي تشمل: 1 – جرثومة المعدة. 2 – نقص البكتيريا النافعة. أخبار قد تهمك 3 – القلق النفسي (التوتر – الحزن – الإجهاد). 4 – التغذية (الفلفل – البصل – المخلل). أما الأعراض المصاحبة لتهيج القولون العصبي فتشمل 1 – الانتفاخات والغازات. 2 – ضيق التنفس ( لأن الغازات في اعلى القولون تضغط على الحجاب الحاجز) ومن ثم الضغط على الرئة فيحدث ضيق تنفس) قد يصاحبه سماع ضربات القلب. 3 – الألم والمغص. 4 – الإسهال أو الإمساك الشديد. 5 – القلق والتوتر.

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