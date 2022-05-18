“الزكاة والضريبة والجمارك”: الدولة تتحمّل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضحت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك؛ أن الدولة تتحمّل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% بما لا يزيد على 1,000,000ريال من مبلغ شراء المسكن الأول فقط.

وأكدت الهيئة أن الأمر الملكي فيما يخص تحمُّل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% لا يسري على البناء الذاتي، وإنما يشمل فقط الوحدات السكنية الجاهزة، ووحدات البيع على الخارطة.

وأوضحت الهيئة في ردّها على عددٍ من المستفيدين الذين تساءلوا عن صحة ما تمّ تداوله بشأن استعادة ضريبة التصرفات العقارية للبناء الذاتي؛ “أنه لا يمكن الاسترداد، حيث إنه سيتمكّن المطورون العقاريون المرخصون (فقط) من خصم ضريبة المدخلات وفقاً لما نصت عليه اللائحة، ووفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة”.