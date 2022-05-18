صندوق وقفي في «التعليم» .. تعرف على أهدافه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

تدرس وزارة التعليم إنشاء صندوق باسم (صندوق أوقاف التعليم العام)، ذي شخصية اعتبارية وذمة مالية وإدارية مستقلة مقرها الرياض.

ومن المقرر أن يخصص له ما يرد إليه من عوائد الأوقاف لمصلحة التعليم العام ويصرف منه في الوجوه التي تخدم التعليم العام، وفقا لعكاظ.

ويتكون الصندوق من هيئة عامة عبارة عن الجمعية العمومية للمساهمين فيه عينياً أو نقدياً بما لايقل عن مليون ريال، ويكون له مجلس إدارة يتولى الإشراف على أعماله ومراقبتها وإصدار اللوائح الخاصة، ويرأسه وزير التعليم.

ويضم الصندوق في عضويته ممثلين عن وزارة التعليم ووزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الأوقاف وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة التجارة، إضافة إلى خمسة أعضاء من الواقفين، إضافة إلى هيئة إدارية تنفيذية ولجنة شرعية.

وبحسب الصحيفة، يستهدف صندوق التعليم الوقفي تمويل الأبحاث ومساعدة غير المقتدرين.