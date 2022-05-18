اخبار الرياضه السعوديه أولى لرازوفيتش .. أم ثانية لديازفي نهائي أغلى الكؤوس غداً في «الجوهرة»

محمد بن مسعود - الدمام - يأمل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الصربي فوك رازوفيتش، في مواجهة الهلال ضمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين غداً (الخميس)، أن يقف عامل «الخبرة» في صفه، خصوصاً أنه يملك تفوقا على ابن التانغو مدرب الزعيم الأرجنتيني رامون دياز خلال مسابقات «خروج المغلوب»، الذي الخليج 365 أن حقق الأخير بطولة وحيدة. وسبق لرازوفيتش أن تسلم زمام الأمور الفنية لفريق بارتيزان الصربي محققاً معه لقبي كأس صربيا.

على الجانب الآخر، يُمنّي النفس الأرجنتيني دياز بمعادلة رازوفيتش وتحقيقه اللقب الثاني خلال مسيرته التدريبية، إذ الخليج 365 أن حقق الأرجنتيني لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2016ـ2017.

وضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أشرف الصربي رازوفيتش على 8 مباريات؛ 5 منها حينما قاد الفيصلي في 2017ـ2018، وانتصر في 7، وخسر واحدة، وسجل من خلالها 17 هدفا، واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.

فيما قاد دياز الزعيم في تسع مباريات، انتصر في 8، وخسر واحدة، وسجل فريقه 20 هدفا، وتلقى 12.