اخبار الرياضه السعوديه أولى لرازوفيتش .. أم ثانية لديازفي نهائي أغلى الكؤوس غداً في «الجوهرة»

على الجانب الآخر، يُمنّي النفس الأرجنتيني دياز بمعادلة رازوفيتش وتحقيقه اللقب الثاني خلال مسيرته التدريبية، إذ الخليج 365 أن حقق الأرجنتيني لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2016ـ2017.
وضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أشرف الصربي رازوفيتش على 8 مباريات؛ 5 منها حينما قاد الفيصلي في 2017ـ2018، وانتصر في 7، وخسر واحدة، وسجل من خلالها 17 هدفا، واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.
فيما قاد دياز الزعيم في تسع مباريات، انتصر في 8، وخسر واحدة، وسجل فريقه 20 هدفا، وتلقى 12.
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