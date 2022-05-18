وفي مطلع الشوط الثاني، أشرك مدرب الفريق الإسباني رافي كراسكو اللاعب السعودي مُصعب وصفي، الذي قدم لمحات فنية عالية وأداء عاليا توجه بتمريرة هدف التقدم والفوز لزميله في الفريق اللاعب ياريت الذي سجل هدف الانتصار في الدقيقة 92 من زمن المباراة.
من جهته، عبر وصفي عن سعادته بمشاركة زملائه في الفريق بتحقيق اللقب، وقال: «الحمدلله على تحقيق لقب دوري بريميرا أورجينال الإسباني للدرجة الثالثة لكرة القدم مع فريقي أونيون فييرا، وأنا سعيد بهذا الإنجاز الذي أهديه للقائمين على النادي وجميع منسوبيه ومحبيه وجماهيره، وفخور كوني أول لاعب سعودي مُحترف خارج السعودية يُحقق لقبا أوروبيا في تاريخ سجل اللاعبين السعوديين المحترفين في أوروبا، بغض النظر عن درجة المسابقة التي شاركت بها، التي تُعتبر بداية جيدة لي مع أنني أطمح للأفضل، كما أنه لدي الكثير لأقدمه في الجولتين الأخيرتين من المسابقة، وأطمح في الموسم المقبل أن أحقق المزيد من النجاحات لي من خلال تقديم مستويات رائعة ونتائج مميزة».
ومُنذ إعلان توقيع اللاعب مصعب وصفي عقده الاحترافي لمدة عام مع نادي أونيون فييرا الإسباني بنهاية شهر فبراير من هذا العام 2022، شارك مع الفريق في 8 مباريات قدم خلالها نفسه بصورة رائعة تعكس مدى احترافية اللاعب السعودي وانضباطه في التدريبات والتزامه بتعليمات الجهاز الفني.
وسيخوض الإسباني مباراته المقبلة يوم الجمعة القادمة أمام فريق أتالايا ضمن الجولة الـ33 من المسابقة التي ستُختتم مبارياتها يوم الجمعة 27 من شهر مايو الجاري؛ التي من المتوقع أن تشهد تتويج فريق أونيون فييرا بكأس دوري بريميرا أورجينال الإسباني للدرجة الثالثة لكرة القدم من قبل الإتحاد الإسباني لكرة القدم.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الرياضه السعوديه أولى لرازوفيتش .. أم ثانية لديازفي نهائي أغلى الكؤوس غداً في «الجوهرة»
- اخبار الرياضه السعوديه عودة الغنام وعطيف لمعسكر الأخضر في «اليكانتي»
- اخبار الرياضه السعوديه «الإصابات» تغيِّب رباعي الفيحاء عن «النهائي»
- اخبار الرياضه السعوديه «رديف الجوهرة» يشهد التجهيزات الختامية لـ«الكأس»
- «السيادي السعودي» يتملك 43.57 مليار ريال في السوق الأمريكية
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه السعودي «وصفي» يقود «أونيون فييرا» لتحقيق دوري الثالثة الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.