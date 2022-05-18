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اخبار الرياضه السعوديه عودة الغنام وعطيف لمعسكر الأخضر في «اليكانتي»

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محمد بن مسعود - الدمام - من المنتظر أن يعلن مدرب المنتخب السعودي رينارد قائمة الأخضر الأسبوع القادم، من أجل الانضمام للمعسكر في مدينة اليكانتي الإسبانية، خلال فترة أيام الفيفا الدولية في شهر يونيو القادم ضمن برنامج منتخبنا الوطني الإعدادي لكأس العالم خلال شهر نوفمبر من عام 2022.

ومن المتوقع أن تشهد قائمة الأخضر عودة الثنائي النصراوي سلطان الغنام، والهلالي عبدالله عطيف بعد تعافيهما من الإصابة.

وسينطلق معسكر الصقور الخضر من 31 مايو الجاري حتى 9 من يونيو القادم، وسيخوض الأخضر مباراتين وديتين؛ الأولى أمام منتخب كولومبيا في 5 يونيو، والثانية أمام منتخب فنزويلا في 9 يونيو، وستقام المباراتان على ملعب كوندوميناِ بمدينة مورسيا.

يذكر أن منتخبنا الوطني أوقعته قرعة المونديال في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين، المكسيك، وبولندا.

مباريات الأخضر الودية:

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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