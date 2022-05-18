شكرا لقرائتكم خبر عن حظر ترويج الأطعمة بالرسوم المتحركة وصور الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء دليل ضوابط واشتراطات الإعلان الموجه للأطفال الأقل من 12 عاما، عن الأغذية المعبأة والوجبات وجميع الأطعمة ذات القيمة الغذائية المنخفضة، التي تتجاوز المعايير الصحية المحددة للدهون، والدهون المشبعة، والصوديوم، والسكر المضاف.

الدهون والسكريات

ووفقا للضوابط فإنه لن يسمح بوضع رسومات لشخصيات كرتونية أو معروفة لدى الأطفال على البطاقة الغذائية لبعض أنواع الأطعمة التي تتجاوز فيها الدهون الكلية أكثر من 30% من إجمالي الطاقة لكل 100 جرام أو 100 مل من المنتج، أو كانت الدهون المشبعة أكثر من 10% من إجمالي الطاقة لكل 100 جرام أو 100 مل من المنتج، أو كان السكر المضاف أكثر من 10% من إجمالي الطاقة لكل 100 جرام أو 100 مل من المنتج، أو كان الصوديوم أكثر من 400 مليجرام لكل حصة غذائية، عبر قنوات الأطفال التلفزيونية، وقنوات اليوتيوب ذات المحتوى المباشر أو غير المباشر للأطفال، وشاشات عرض السينما للأفلام المصنفة للأطفال ممن هم دون سن 12 عاما، وذلك حسب التصنيف العمري السعودي الصادر عن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، كما يمنع الإعلان عنها في أماكن تجمع الأطفال كالمدارس والحدائق وملاعب الأطفال الرياضية وصالات لعب الأطفال سواءً داخل المجمعات التجارية أو المنفصلة، وخلال المناسبات والفعاليات التي تستهدف الأطفال.

ومنعت الهيئة استخدام رسومات كرتونية أو استخدام صور الأطفال في الإعلان عن تلك المنتجات، عبر وسائل النقل العامة، ووسائل النقل الخاصة بشركات الأغذية، واللوحات الإعلانية ذات الإطلالة على الطرق والشوارع وداخل الأماكن المغلقة، والمنشورات المطبوعة.

منتجات مستثناةواستثنت الهيئة من تطبيق هذا الدليل، حليب الرضع، وحليب المتابعة، والحليب المخصص للاستخدام الطبي الخاص، وأغذية الرضع وصغار الأطفال، والمكملات الغذائية، والأغذية ذات الاستخدامات الطبية الخاصة، والخضراوات والفواكه الطازجة وتشمل أي خليط من الخضراوات الطازجة أو الفواكه سواءً الكاملة أو المقطعة دون أي مضافات، ولا تشتمل على الخضراوات والفواكه المجففة، إضافة إلى الأغذية التي تكون فيها كمية السعرات الحرارية والبروتين والكربوهيدرات والدهون والدهون المشبعة والملح أو الصوديوم والمجموع الكلي للسكريات ضئيلة جدًا «يمكن التعبير عنها بصفر»، مثل البهارات والتوابل، كما استثنت المنتجات الغذائية المكونة من مكون واحد، مثل الأرز والشاي والقهوة والسكر، إضافة إلى استثنائها اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة والمبردة وغير المطبوخة وغير المضاف إليها التوابل والماء، كما استثنت مياه الشرب المعبأة والعصائر الطازجة، شريطة أن تكون هذه الاستثناءات مع ضرورة عدم الإخلال بما ورد في نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتعاميم الوطنية.

الالتزام بالضوابطوشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات للإعلان الموجه للأطفال مع عدم الإخلال بما ورد في المادة 11، من نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/1»، وتاريخ 6 - 1 - 1436 هـ، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، ودليل شروط ومتطلبات الموافقة المباشرة على الدعاية والإعلان للمنتجات الغذائية والأعلاف ومبيدات الصحة العامة، مشيرة إلى أن العقوبات في حال مخالفة ذلك تتضمن إيقاع الغرامة المالية حسب ما تضمنه جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، مع إلغاء تسجيل المنتج.

30 % الحد الأقصى للدهون و10 % للسكر المضاف

الخطوة تهدف للحد من استهلاك الأغذية غير الصحية

منع إعلانات المنتجات الضارة بالمدارس ولوحات الطرق

استثناء حليب الرضع والخضراوات والفواكه الطازجة