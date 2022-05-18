شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحقق 10 جوائز عالمية والمركز 13 بأولمبياد «آسيا والباسفيك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت المملكة ممثلةً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، 10 جوائز عالمية والمركز الـ 13من بين 318 طالباً يمثلون 35 دولة، لترفع رصيدها من ‏الجوائز في مسابقة أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات 2022، إلى 75 جائزة ما بين ميداليات ذهبية ‏ويش ضياء وشهادات تقدير.

وقال الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» د. سعود المتحمي: إن هذا الفوز ليس غريباً على أبناء المملكة، خاصةً أنه جاء بعد سلسلة إنجازات لطلاب الوطن من الموهوبين والموهوبات في مسابقات ومحافل دولية كان آخرها معرض ريجينيرون للعلوم والهندسة «آيسف 2022» وتحقيق إنجاز تاريخي وغير مسبوق بالفوز بـ22 جائزة عالمية، واعتلاء منتخب المملكة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء منصات التتويج في عدة أولمبيادات دولية خلال شهر مايو الجاري، وزيادة رصيد الوطن من الجوائز الدولية.

وحقق فريق المملكة للرياضيات خلال مشاركته الثانية عشرة على التوالي، 7 ميداليات «3 فضيات + 4 برونزيات» وشهادات تقدير. واختير المشاركون من بين أعضاء الفريق السعودي الذي انطلق تدريبه منذ أكثر من 3 سنوات على أيدي نخبة من المدربين الوطنيين والعالميين المتميزين بعد سلسلة من الاختبارات المحكمة. وحققت المملكة المركز الثالث عشر في مسابقة أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات 2022 وهو المركز الأفضل ضمن سلسلة مشاركات طلبة المملكة سنوياً في هذه المسابقة التي انضمت لمنافساتها سنة 2011، كما تمتلك في رصيدها قبل هذه النسخة من المسابقة 3 ذهبيات و8 فضيات و27 برونزية و37 شهادة تقدير.