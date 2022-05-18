شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تدين استهداف قوات حفظ السلام بالصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي أدت لمقتل 10 جنود وإصابة 25 آخرين في 3 و13 مايو 2022م، إثر هجوم عناصر تابعة لحركة شباب الصومال على قاعدة عسكرية تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة، سائلةً الله الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.