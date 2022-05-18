شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة حلول «النقاط السوداء» بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، أمس، أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عبدالله الراجحي.

وشهد اللقاء تقديم عرض مرئي لإحصائيات الحوادث بشكل عام والجسيمة منها، وعدد المصابين والوفيات الناتجة عنها. كما تمت مناقشة المسببات، والتركيز على مواقع النقاط السوداء التي تكثر فيها الحوادث على الطرق الداخلية والسريعة في المحافظة، ووضع الحلول اللازمة لها.

ونوه محافظ حفر الباطن بحرص صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ورئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، وسمو نائبه «يحفظهم الله»، للارتقاء بمستوى السلامة المرورية، سعيًا لحفظ الأرواح والممتلكات.