شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء: إنجاز «آيسف 2022» ثمرة دعم القيادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود محافظ الأحساء في مكتبه بديوان المحافظة، أمس، الطالبة دانة محمد العيثان الحائزة على المركز الأول على مستوى العالم في مجال الكيمياء في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2022 يرافقها مدير عام التعليم بالمحافظة حمد العيسى، ووالد ووالدة الطالبة.

وعبّر سمو محافظ الأحساء خلال الاستقبال عن سعادته الغامرة بما حققه أبناء الوطن من إنجاز كبير عبر تحقيق 22 جائزة في مختلف أنواع العلوم، ورفع سموه التهنئة للقيادة الحكيمة - يحفظها الله -، كما رفع التهنئة لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه - يحفظهما الله - وأكد أن ما حققه طلاب وطالبات المملكة في آيسف 2022 وما سبقها من مسابقات إنما هو ثمرة طبيعية للدعم والتحفيز غير المسبوق لأبناء الوطن من قِبل القيادة الحكيمة - رعاها الله - حيث بدأ الوطن وأبناؤه يقطفون ثمار رؤية 2030 ولا تزال الأعوام القادمة حبلى بميزات من المنجزات العملاقة التي ترفع راية المملكة العربية السعودية خفاقة في ميادين العلم والمعرفة والابتكار.

وأشاد سموه بالتفاعل الرسمي والشعبي فور الإعلان عن فوز هؤلاء الأبطال وكذلك خلال الاستقبال الذي شهدته العاصمة الرياض، ودعا الله بأن يديم على وطننا أفراحه ومناسباته السعيدة.

وأوضح «العيسى» أن من شأن هذا التقدير والتشجيع أن يدفع ببقية الأبناء والبنات لبذل المزيد من الجهد والعطاء، ووصف الفرحة التي عمّت أرجاء وطننا بأنه تعبير عفوي وصادق عن حجم الحب والوفاء لوطن قدم لأبنائه كل ما يملك.

بدورهما عبَّر محمد العيثان، وفاطمة العيثان والدا الطالبة دانة عن شكرهما لاستقبال محافظ الأحساء لهم وما سمعوه من حجم تشجيع وتقدير.