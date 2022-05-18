شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية القطيف تنزع ملكية 59 عقارا لإنجاز «طريق الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت بلدية محافظة القطيف إجراءات نزع ملكية 59 عقارًا، على مساحة 200 ألف متر مربع، بعد إنجاز جميع عمليات المسح الميداني، وحصر جميع العقارات المراد نزعها؛ لإنجاز مشروع طريق الرياض الممتد إلى الطريق السريع، ويصل طول الطريق إلى 5 كيلو مترات، وعرضه 40 مترًا.تصاميم هندسية

وأشار رئيس بلدية محافظة القطيف م. صالح القرني، إلى وضع التصاميم الهندسية للمشروع، الذي يبدأ من تقاطع شارع الملك فيصل مع شارع الرياض إلى شارع الجبيل - الظهران السريع، والعمل في طريق الرياض الذي يبدأ من بلدة سنابس في تاروت وربطه بطريق الظهران - الجبيل السريع؛ لتكتمل بذلك الطرق الشريانية الـ3 التي تسهل الحركة المرورية في المحافظة، وتحقق جودة الحياة وأنسنة المدن.مدخل مواز

وأكد أن أهمية مشروع طريق الرياض الواصل إلى الطريق السريع تكمن في كونه سيكون مدخلا موازيًا لشارع أحد، وشارع الإمام زين العابدين، موضحًا أن المشروع سيقلل من الازدحام على مداخل المحافظة، معتبرًا المشروع أحد الطرق الشريانية الجديدة، التي تربط محافظة القطيف بطريق «الجبيل - الدمام» السريع.

أزمة مرورية

وقال: إن تزايد النمو السكاني أحد العوامل التي تسبب أزمة مرورية وتخل بانسياب الحركة؛ الأمر الذي دعا لاعتماد مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على الأصعدة كافة.