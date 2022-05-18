شكرا لقرائتكم خبر عن خطط لرفع جاهزية المدارس للعام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث مدير عام التعليم المنطقة الشرقية د. سامي العتيبي، الاستعدادات للعام الدراسي 1444هـ، وذلك مع المكتب الإقليمي لإحدى شركات تطوير المباني، بحضور المساعدين ومديري الإدارات ذات العلاقة، ووفد من مسؤولي الشركة.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي المقبل، ووضع خططا لرفع الجاهزية المدرسية، والمتطلبات العامة لبدء عام دراسي على الوجه الأمثل.

وأوضح أن الاجتماع تناول الاحتياجات لمدارس المنطقة الشرقية وتنفيذ البرامج الاستباقية التي تُعنى بالمتابعة المستمرة لرفع كفاءة الأداء عبر التخطيط الشامل وتنفيذ مشاريع التهيئة والتأهيل عبر المسارات الخاصة بها في كافة محافظات ومدن المنطقة الشرقية.

وبيَّن أن إدارة التعليم تسعى لتحقيق الريادة لبناء منظومة تعليمية شاملة بوضع الخطط التشغيلية مبكرًا لضمان موثوقية النتائج.