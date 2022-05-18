شكرا لقرائتكم خبر عن ركن تعريفي بخدمات ضعاف السمع ضمن «أسبوع الأصم العربي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعّلت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أسبوع الأصم العربي، بالتعاون مع الجمعية السعودية للإعاقة السمعية، تحت عنوان «إدراج لغة الاشارة ضمن مناهج التعليم»، وتضمنت ركنًا تعريفيًا بخدمات الجمعية، وما تقدمه للصم وضعاف السمع بالمملكة، إضافةً إلى تدريب الموظفين والمراجعين على بعض الإشارات المهمة في لغة الإشارة.

على جانب آخر، نصحت «صحة الشرقية» المواطنين والمقيمين بعدم التعرض المباشر للغبار، وعدم الخروج إلا للضرورة، مقدمة عددًا من العادات الصحية للوقاية من الغبار، منها الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، والحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء، مع تغييرها باستمرار.

ووجهت تنبيهات لمرضى الربو، وشملت التأكد من توافر بخاخ الربو الإسعافي بالمنزل، والالتزام بأخذ الربو الوقائي في حال صرفها الطبيب لك، والتوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة.

كان المركز الإقليمي لمراقبة السموم بصحة الشرقية قد أجرى أكثر من 80 ألف فحص خلال الربع الأول لعام 2022م، موضحةً أن المركز أجرى 39777 فحصا مخبريا للأدوية التي يُساء استعمالها، و5428 فحصًا لحالات الاشتباه، و6498 فحصًا لعينات السموم الإسعافي، فيما بلغ عدد فحوصات الكيمياء الشرعية 21147 فحصًا، وأن المركز قدم اختبارات الكشف عن السموم الدوائية بعدد 858 عينة، إضافةً إلى 3098 تحليلا كيميائيا وبكتيريا لعينات المياه.

وأشارت إلى أن المركز يرتبط بجميع الجهات الحكومية والخاصة عن طريق المنصة الوطنية «أوتار»؛ بهدف تسهيل وتسريع إجراء المعاملات المقدمة.

يُذكر أن المركز حصل هذا العام على الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك بعد استيفاء معايير ومتطلبات التدريب الصحي المهني كافة.