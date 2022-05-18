شكرا لقرائتكم خبر عن 60 % إنجازا بمشروع «الكورنيش الجنوبي» في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت بلدية محافظة الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 60 % من أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير الكورنيش الجنوبي، الذي يتضمن أعمال الممشى الموازي للبحر، والمشايات الداخلية والسور، ويسهم المشروع في تعزيز مكانة الخبر السياحية، وتعزيز جودة الحياة فيها.

وأطلقت البلدية مبادرة لإمكانية تقييم الموظفين من قبل المستفيدين عن طريق كود «QR»، وذلك لرفع مستوى الرضا لدى المستفيدين وسرعة معالجة الملاحظات، والوضوح في الإجراءات، ورفع مستوى جودة العمل.

وبدأت البلدية العمل على الرفوعات المساحية في المواقع التي سيتم العمل عليها، فيما سيتم البدء بالأعمال الإنشائية لتلك المشاريع خلال الأسابيع القادمة، التي ستسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في أحياء العزيزية.

كان رئيس البلدية م. مشعل الحربي، قد أكد اعتماد حزمة من المشاريع التنموية هذا العام تم تخصيصها لأحياء العزيزية، بهدف توفير خدمات متميزة ومتطورة لجميع السكان في ظل التطوير المستمر الذي تشهده محافظة الخبر، وتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني الحالية والمستقبلية.

وأوضح أنه تم اعتماد عدة مشاريع للسفلتة في أحياء العزيزية، ومشاريع لردم وفتح وتسوية الشوارع في المخططات السكنية، ومشروع لردم المستنقعات بالعزيزية، واستكمال إنارة حي الشراع، ومشروع إنشاء حدائق عامة وساحات، مشيرا إلى أن هناك مشاريع أخرى سيتم الإعلان عنها حال اعتمادها.

وتابع أن هذه المشاريع ستسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في أحياء العزيزية، والارتقاء بالخدمات البلدية فيها.