شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة تتوج الكليات الفائزة بالموسم الرياضي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - توّجت إدارة الشؤون الرياضية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس، الكليات الفائزة ببطولة كأس الجامعة 2022م للموسم الرياضي الثاني، وذلك في نادي الطالبات الرياضي. وفازت كلية الآداب بالمركز الأول في كرة قدم الصالات، وفي المركز الثاني كلية التربية، بينما حازت على المركز الثالث كلية العلوم، وفي كرة السلة أحرزت المركز الأول كلية التصاميم والفنون، وجاءت كلية التربية في المركز الثاني، فيما حصلت كلية علوم الحاسب والمعلومات على المركز الثالث، وفي مباريات كرة الطائرة حصدت المركز الأول كلية الآداب، وتقدمت كلية علوم الحاسب والمعلومات لتحصل على المركز الثاني، بينما كسبت المركز الثالث كلية العلوم. واشتملت البطولة على 8 ألعاب رياضية، شارك فيها 374 طالبة من مختلف كليات الجامعة، منها الألعاب الجماعية مثل: كرة قدم الصالات - وكرة السلة - وكرة الطائرة، والألعاب الفردية ومنها: التايكوندو - والجودو - وألعاب القوى - والتنس الأرضي - والريشة الطائرة. وخلال الحفل أعلنت إدارة الشؤون الرياضية تصدر كلية العلوم جائزة التميز الرياضي للبطولة التي كان الاستعداد لها قد بدأ منذ مطلع العام الدراسي 2022 الجاري، فيما وضعت آلية لتدريب وتطوير الأداء الرياضي للطالبات، وصناعة الأبطال في مختلف الألعاب الرياضية لتحقيق ميداليات متنوعة في دوري الكليات، وبطولة كأس الجامعة 2022.