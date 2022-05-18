شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ألف زيارة منزلية للمرضى في 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت صحة الطائف 17269 زيارة منزلية عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال الأشهر الأربعة الماضية للعام 2022م، حيث استفاد منها 2802 مريضًا من المرضى المسجلين في البرنامج. وتتضمّن خدمات الرعاية الصحية المنزلية الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن ورعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية، إلى جانب خدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، وتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض.

يُذكر أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.