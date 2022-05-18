شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مستشفيات حفر الباطن بأطباء استشاريين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعمت صحة حفر الباطن مستشفياتها بعدد من الأطباء الاستشاريين، ضمن برنامج الطبيب الزائر خلال شهر مايو لعام 2022م.

وشملت التخصصات الطبية: «استشاري كلى أطفال، وقلب أطفال، وعناية مركزة أطفال، بمستشفى الولادة والأطفال» و«استشاري جراحة عظام، استشاري أورام، في مستشفى حفر الباطن المركزي» و«استشاري طب باطنة أعصاب لمستشفى الملك خالد العام».

ويهدف برنامج الطبيب الزائر إلى الإسهام في تقديم الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة وتقليص معدلات الانتظار في المواعيد، بالإضافة إلى تطوير الأداء في مختلف التخصصات في أقسام المستشفيات، وتدريب الكوادر الطبية.