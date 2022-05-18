شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطلق حملة للتوعية بارتفاع ضغط الدم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الصحة، أمس، حملة توعوية لمرض ارتفاع ضغط الدم تحت شعار «ارتفاعه نزول»، مشيرة إلى أن المصابين بـ«القاتل الصامت»، لا يدركون هذه المشكلة، ولا تظهر عليهم أي علامات أو أعراض تحذيرية، رغم أنه يسبب زيادة خطر إصابتهم بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وبينت الوزارة أن الحملة التي تشارك بها جهات عدة، تهدف إلى توعية المجتمع بطرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وتوعية المصابين بالمرض عن طريق العلاج والتحكم في المرض، إلى جانب تسليط الضوء على أكبر الأمراض المزمنة انتشارا في المملكة، حيث تستهدف الحملة بشكل مباشر المصابين بارتفاع ضغط الدم، وعامة الناس بشكل غير مباشر.

وتأتي هذه الحملة التوعوية استكمالا للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة والوقاية من مضاعفات الأمراض المزمنة.