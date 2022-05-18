شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق ملتقى «مستقبل الصيدلة» بجامعة طيبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم كلية الصيدلة بجامعة طيبة، غدًا الخميس، ملتقى بعنوان «مستقبل الصيدلة في ظل الرؤية» بهدف توعية الخريجين بمسارات المهنة وتأهيلهم ليكونوا منافسين في سوق العمل، برعاية رئيس الجامعة د. عبدالعزيز السراني، وذلك بالتزامن مع يوم المهنة العالمي. ويهدف الملتقى إلى إقامة شراكة متواصلة بين الجامعة وجهات العمل في مجالات التوظيف والتدريب؛ لإتاحة كل الفرص العملية لخريجي كلية الصيدلة، والتعريف بالفرص الوظيفية المتاحة لخريجي الكلية، والتي تعلن عنها القطاعات، ومواءمة الخريجين بمتغيرات سوق العمل والأهداف المستجدة ضمن رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى إتاحة الفرص لالتقاء الخريجين بأصحاب العمل وإقامة المقابلات للراغبين في التوظيف، وتدعيم القدرات والمهارات اللازمة لتأسيس وبناء المشروعات الصغيرة الناجحة المناسبة لتخصصات الخريجين، وإكسابهم الأساليب العملية الفاعلة للبحث عن العمل. كما يصاحب الملتقى معرض تُعرّف فيه جهات التوظيف الصيادلة من قطاعات حكومية وخاصة بنفسها، وذلك لاستقطاب المتميزين من الصيادلة وخريجي كلية الصيدلة، بالإضافة إلى إقامة ندوات ولقاءات وورش عمل يقدمها رواد مهنة الصيدلة في القطاعين الحكومي والخاص، ودعوة متحدثين متخصصين في المجال من مختلف القطاعات ينقلون خبراتهم وتجاربهم وأفكارهم بطرق تفاعلية ومبتكرة.