شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطنين نقلا 3 مخالفين لأمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود بقطاع شرورة بمنطقة نجران، القبض على مواطنَيْن اثنين، لنقلهما 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في مركبتهما.

وتم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن ثم نقلهم إلى النيابة العامة. وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.