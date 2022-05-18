شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد: «الجبيل الخيرية» تخدم المحتاجين بشكل مؤسسي محكوم بضوابط تنظيمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الجهود التي تقوم بها جمعية الجبيل الخيرية؛ لخدمة المحتاجين في محافظة الجبيل بشكل مؤسسي محكوم بضوابط تنظيمية تضمن وصول المساعدات للمستفيد الأكثر حاجة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية الجبيل الخيرية محمد بن عيد الخاطر، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، الذين قدَّموا لسموه عرضًا عن برامج الجمعية، وكذلك التقرير السنوي.

وأوضح محمد الخاطر أن الجمعية توفر الدعمَين المادي والمعنوي للمستفيدين، وتسعى لتطوير برامجها من خلال عقد شراكات مجتمعية فاعلة تحقق التميُّز المؤسسي، واستغلال التقنية لتسهيل وصول الخدمات للمستفيدين، بالإضافة لإشراك المتطوعين في برامج وأنشطة الجمعية.

وقدَّم الخاطر الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه الدائم للجمعية؛ مما له أثر بالغ على تميّز برامجها وخدماتها.