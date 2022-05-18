شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: المملكة تشهد تحولات كبيرة في القطاع العقاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن المملكة وفي ظل رؤية 2030 تشهد تحولًا كبيرًا في القطاع العقاري، وفي مجال تطوير أنماط السكن، من خلال المشاريع العقارية المتنوعة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية النادي العقاري التعاونية بالشرقية محمد عبدرب الرسول الخرس، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تأسيس الجمعية وانطلاق أعمالها.

وبارك سموه إنشاء الجمعية التي تغطي أعمالها نطاق الشرقية، متطلعًا أن تحقق إضافة للسوق العقاري الذي يشهد نهضة غير مسبوقة.

ورفع رئيس مجلس إدارة الجمعية الشكر لسموه على توجيهاته السديدة للجمعية، وأشار إلى أن الجمعية تهدف إلى نقل المعرفة العقارية بين الأعضاء وجميع ما يخص قطاع التعمير والتطوير وفقًا للمبادئ التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية المجتمعية للدولة.

وفي نهاية اللقاء، سلَّم رئيس مجلس الإدارة درعًا تذكارية لسمو أمير المنطقة الشرقية.