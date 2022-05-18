شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 130 موقعا لسكن العمالة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة جدة أكثر من 700 زيارة للتأكد من تطبيق الاشتراطات في المساكن الجامعية للأفراد، وذلك ضمن الجهود المشتركة لرفع مستوى الامتثال في المنشآت. وأوضح مستشار أمين جدة م. محمد الزهراني، أن الأمانة أخلت أكثر من 130 موقعا، وجرى تحرير مخالفات بغرامات مالية بحسب لائحة الاشتراطات البلدية، داعيا المخالفين إلى سرعة سداد الغرامات المطبقة عليهم والإخلاء الفوري، وتصحيح وضع مخالفات المساكن المرخصة تفاديا للعقوبات والإجراءات المترتبة على ذلك وفقا للاشتراطات النظامية. يذكر أن جولات التأكد من تطبيق الاشتراطات للمساكن تأتي في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع.