شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس الصومال الفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الرئيس حسن شيخ محمود، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية الصومال الفيدرالية. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس حسن شيخ محمود، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية الصومال الفيدرالية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة له، ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.