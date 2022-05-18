الإرياني: «الحوثي تجند آلاف الأطفال وتزج بهم لجبهات القتال في أكبر عمليات بتاريخ الإنسانية»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكد وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران)، تجند آلاف الأطفال اليمنيين وتزج بهم لعمليات القتال، مشيرًا إلى أنه تقوم بعمليات في تجنيد الأطفال هي الأكبر في تاريخ البشرية.

وقال الإرياني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «تعلن ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران أهدافها بوضوح من تجييش الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها للمراكز الصيفية، عبر غسل عقولهم بالأفكار المتطرفة المستوردة من إيران، وتدريبهم على القتال، والزج بهم لجبهات القتال وقودا لمعاركها العبثية وتنفيذ السياسات التوسعية الإيرانية».

وأضاف: «عشرات الآلاف من الأطفال الذين يحشدهم الحوثي لمعسكراته لتفخيخهم بأفكاره الطائفية الظلامية وشعارات الحقد والكراهية، لا يمثلون خطرا على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، فحسب، بل يشكلون قنبلة موقوتة لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وسيدفع ثمنها العالم أجمع».

وأتم: «وللأسف الشديد يقف المجتمع الدولي صامتا أمام أكبر عمليات لتجنيد الأطفال في تاريخ الإنسانية، متجاهلا مخاطر هذه الجريمة النكراء على اليمن والمنطقة والعالم، وآثارها الكارثية على آلاف الأطفال اليمنيين الذين حرموا من حقهم الطبيعي في الحياة، ويسوقهم الحوثي للجحيم».