مدير يمنع مواطنة من الجلوس طوال فترة الدوام.. والموارد البشرية تتحرك

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – نقلن خلالها تعازي صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد.. وفد من كبار نساء العائلة المالكة يقدمن التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

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