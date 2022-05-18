دولة عربية تلغي فحوصات فيروس كورونا للقادمين إلى أراضيها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض قررت الحكومة المغربية مساء الثلاثاء إلغاء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا (بي.سي.آر) من أجل الدخول إلى أراضي المملكة. وقالت الحكومة في بيان: “تم إلغاء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل لكورونا (بي.سي.آر) من أجل الدخول الى الأراضي المغربية، وأن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر هذا البلاغ”. وأضافت: “استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأخذا بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب”

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