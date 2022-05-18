سريع وفعال.. علاج آلام الظهر وعرق النسا بأبسط الطرق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
نصح د. وائل العسق استشاري العلاج الطبيعي، بممارسة تمارين بسيطة لعلاج ألم الدسك أو عرق النساء بسرعة وفعالية وفي أقل وقت.
وقال العسق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “علاج سريع و فعال لألم الظهر، خاصة الم الدسك او عرق النسا، مضيفا “يمكن تطبيق هذه الحركة أثناء الوقوف وهي سهلة كما تشاهدون في المقطع أدناه”.
وأضاف “إذا كانت الحركة تخفف الألم كرروها أثناء اليوم كل ٢-٣ ساعات مرة، و في كل مرة كرروها من ٥-١٠ مرات”.
ويتم عمل التمرين من خلال وضع اليدين أسفل الظهر والضغط بطريقة بسيطة ونرجع للخلف لإعادة الدسك لوضع الطبيعي”.
وشدد د. وائل العسق على أهمية استشارة طبيب العلاج الطبيعي المختص في حالة استمرار الألم.
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