محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض قلب ليفربول تأخره بهدف أمام مضيفه ساوثهامبتون إلى فوز ثمين بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده في المركز الثاني إلى 89 نقطة ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع المتصدر مانشستر سيتي قبل الجولة الأخيرة على نهاية الموسم، التي يستضيف فيها الـ سيتي منافسه أستون فيلا، بينما يستضيف ليفربول فريق ولفرهامبتون وأندرارز على ملعب أنفيلد.

ويملك الـ سيتي 90 نقطة مقابل 89 نقطة لليفربول، مما يعني أن فوز الـ سيتي على أستون فيلا سيضمن له لقبه الرابع في الدوري الممتاز في آخر خمسة مواسم.

كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يواصل الضغط على المتصدر مانشستر سيتي والحسم يتأجل إلى الجولة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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