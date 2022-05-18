المؤتمر الصحفي لمدربي المنتخبات المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

تستضيف منطقة جازان بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية خلال الفترة من 18 – 23 مايو الجاري، بمشاركة 7 منتخبات وُزعت على مجموعتين ، الأولى الإمارات والكويت ولبنان وعُمان ، والثانية السعودية والبحرين وفلسطين .

وأكد مدرب المنتخب الإماراتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لمدربي المنتخبات قبل انطلاق المنافسات أهمية البطولة التي تساعد على تطوير اللعبة، وتخلق التنافس بين اللاعبين ، مقدمًا شكره لاتحاد غرب آسيا لتنظيم البطولة، وللاتحاد السعودي لاستضافتها، فيما أشار مدرب المنتخب الكويتي أحمد عبدالرازق إلى أهمية استمرار البطولة في مواعيد سنوية، واتخاذ خطوات كبيرة من الاتحادات المحلية واتحاد غرب آسيا، واستثمار الشغف الجماهيري للعبة كرة القدم الشاطئية، عبر وسائل جذب إعلامية لتعزيز مكانة اللعبة.

بدوره أوضح مدرب المنتخب اللبناني خالد برجاوي، أنهم استعدوا جيدًا للمشاركة في البطولة من خلال لاعبي الخبرة ودمج العناصر الشابة والجديدة، متمنيًا تكثيف المنافسات الكروية، فيما أبدى مدرب المنتخب العماني طالب هلال سعادته بالمشاركة في البطولة، متمنيًا أن يتم تنظيمها سنويًا ، إلى جانب تنظيم بطولة غرب آسيا للأندية لزيادة المنافسة وتطوير اللعبة .

وأشار مدرب المنتخب السعودي جوجا زلوكوفيك إلى مشروع الاتحاد السعودي لتطوير اللعبة على مستوى المملكة ، مبديًا اهتمامه الكبير بالإسهام في تطوير كرة القدم الشاطئية في المملكة ، لافتًا إلى أن الأخضر السعودي يضم عناصر مميزة، مؤكدًا سعيهم لتحقيق الانتصارات في البطولة.

وقال مدرب منتخب فلسطين عماد الدين هاشم ” إن آخر مشاركة للمنتخب الفلسطيني كانت عام 2019، وجرت المحاولة بعدها لتجديد الفريق بإقامة بطولات محلية قبل أربعة أشهر، حيث واصل المنتخب الفلسطيني الاستعداد لمشاركة مميزة في البطولة، فيما أكد مدرب المنتخب البحريني صادق مرهون تساوي حظوظ المنتخبات المشاركة للحصول على اللقب، عطفًا على النتائج في البطولات السابقة، وإعدادهم للبطولة الحالية