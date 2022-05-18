زيادة مراكز طوارئ الكهرباء بالمشاعر - #عاجل

نفذت الشركة السعودية للكهرباء، مشروعاتٍ لتعزيز الخدمة الكهربائية المُقدمة لحجاج بيت الله الحرام، في مشعري منى وعرفات، ودعم موثوقيتها، من ضمنها مشروعات تعزيز الشبكة الكهربائية، في مشعري منى وعرفات.

كما تضمنت كذلك، إنشاء محطات جديدة وشبكة جهد متوسط، في مشعر عرفات مكنت من إيقاف استخدام المولدات المتنقلة في المشعر، وزيادة الموثوقية وأمن وسلامة الحجاج، وإزاحة الوقود السائل وتقليل الانبعاثات، وأتمتة الشبكات الكهربائية لمكة والمشاعر المقدسة، وزيادة مراكز الطوارئ، بما يحقق سرعة الاستجابة للأعطال وإعادة الخدمة.

جولة تفقدية

وتفقّد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الحج والعمرة، الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، توفيق بن فوزان الربيعة، المشروعات الكهربائية في المشاعر المُقدسة، التي يجري استكمالها، استعداداً لموسم حج هذا العام 1443.

وجاءت الجولة التفقدية التي شارك فيها، محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عبدالرحمن آل إبراهيم، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، مشبب القحطاني، والرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء، خالد بن حمد القنون، والرئيس التنفيذي لشركة كدانة، حاتم مؤمنة، ضمن جولات المتابعة المباشرة والمستمرة، التي يقوم بها وزير الطاقة لمشروعات ومرافق تقديم الخدمة الكهربائية لحجاج بيت الله الحرام.

أفضل الخدمات

وقال وزير الطاقة، في تصريحٍ بمناسبة هذه الزيارة، إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، تؤكّد على بذل أقصى الجهود لإنهاء المشروعات الكهربائية، وجميع الاستعدادات اللازمة، لتقديم أفضل الخدمات الكهربائية، بموثوقية عالية، للتيسير على ضيوف الرحمن في هذه البقاع المباركة، وتوفير أسباب الراحة والسلامة لهم. كما شملت الزيارة مشروعات، يجري استكمالها قبل موسم الحج هذا العام، منها مشروع إيصال الخدمة الكهربائية، لمشروع تطوير مخيمات منى، بالتنسيق مع شركة كدانة للتنمية والتطوير، المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة، ومركز العمليات بمشعر منى، ومركز عرفات لتنسيق أعمال الكهرباء، ومشروع تطوير البنية التحتية بمشعر عرفات «المرحلة الأولى».

مشروعات

إيصال الخدمة الكهربائية لمشروع تطوير مخيمات منى

مركز العمليات بمشعر منى

مركز عرفات لتنسيق أعمال الكهرباء

مشروع تطوير البنية التحتية بمشعر عرفات

تعزيز الشبكة الكهربائية في مشعري منى وعرفات