شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «جدة التاريخية» تجذب زوار موسم جدة بعروض مميزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جذبت فعاليات منطقة "جدة التاريخية" ضمن مناطق فعاليات موسم جدة 2022؛ زوار الموسم بالعديد من العروض والفعاليات الثقافية والتاريخية والترفيهية المميزة.

وتعد "جدة التاريخية" الواقعة في وسط جدة أحد أبرز المعالم التاريخية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي باليونسكو، بما تتميّز به من مخزون تراثي وحضاري ضارب في أعماق التاريخ، كما تستقبل الزوار في أربع مناطق رئيسة هُيئت بالعديد من الفعاليات والمسارح والصور التاريخية، وشارع الرسامين، و"البروجيكشن"، والعروض المرئية والتاريخية المميزة التي ستعيد ذكريات الماضي الجميل.

وتتميّز جدة التاريخية بالفن المعماري الجميل وبمبانيها التراثية، مثل آثار سور جدة، وحاراتها التاريخية مثل " حارة المظلوم، حارة الشام، حارة اليمن، وحارة البحر "، كما تحتضن عدداً من المساجد التاريخية والأسواق والمطاعم والمقاهي الشعبية.

وتجسّد فعاليات "جدة التاريخية" الهوية الجديدة لموسم جدة 2022 التي تعبّر عن التنوع الثقافي للمدينة، وتعدد المقومات التاريخية والسياحية والثقافية والترفيهية التي تتميّز فيها، إضافة إلى رؤية إدارة الموسم في توفير مختلف الخيارات لسكان عروس البحر الأحمر وزوارها من جميع الأعمار والجنسيات، وإبراز مدينة جدة كوجهة سياحية دائمة في المنطقة.

وتستقطب جدة التاريخية سنوياً العديد من زوار وضيوف المملكة الذين يحرصون على زيارة هذا الموقع الحضاري الجميل، الذي يحكي حقبة من التاريخ العريق، ويبرز تراث جدة وحضارتها الثرية، حيث حرصت إدارة موسم جدة 2022 على استثمار المقومات التاريخية والمخزون الثقافي الهائل الذي تتميّز به جدة في خلق مزيج فريد من الخيارات لزوار الموسم تظهر فيها هذه المقومات والفرص لتترجم الخصائص الفريدة التي تميز جدة، وتمنح زائرها كل الخيارات الجميلة.