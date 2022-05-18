في ثاني أيام دورة الألعاب الخليجية.. اللاعبون السعوديون يحصدون 12 ميدالية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

رفع لاعبو المنتخبات السعودية ، حصيلة المملكة من الميداليات المتنوعة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت حتى نهاية مايو الحالي، بعد أن حقق لاعبوه أمس 12 ميدالية ” 4 ذهبيات وفضيتين و6 برونزيات”.

ودشن الميداليات السعودية في اليوم الثاني للدورة الرامي عطالله العنزي، بانتزاعه ذهبية مسابقة ” المسدس الهوائي 10م” بمجموع 571 نقطة.

وفي منافسات ألعاب القوى، فاز الواثب حسن دوشي بالمركز الأول والميدالية الذهبية لمسابقة الوثب الثلاثي بعد أن قفز لمسافة 16.00م ، وفاز فريق التتابع 4×100م والمكون من عبدالله أبكر ومحمود حافظ ومحمد داوود وفهاد السبيعي بذهبية المسابقة بعد إنهائه للسباق بزمن 39.06 ثانية.

وفي مسابقة القفز بالزانة حقق الواثب حسين آل حزام الميدالية الذهبية بعد أن قفز لارتفاع 5.61م، ونال زميله سعيد مبارك الميدالية البرونزية بمسافة 4.30م.

وجاءت الميداليات الفضية، عن طريق الرامي عبدالعزيز العنزي، بعد أن جاء ثانياً في مسابقة بندقية 50م ثلاثة أوضاع، بمجموع 389 نقطة ، والفضية الثانية عن طريق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى العداء محمد المعاوي بحلوله ثانياً في سباق 400م حواجز بزمن 50.60 ثانية، ونال زميله معاذ السعد البرونزية بزمن 53.34 ثانية.

وحقق السباح أحمد الهاشم، برونزية سباق 1500م حرة بعد أن أنهى سباقه بزمن 17.30.95 دقيقة ، وجاءت البرونزية الثانية للسباحة، عن طريق فريق التتابع 4×100م متنوع، والمكون من السباحين أحمد الهاشم ومحمد المهر ويوسف بوعريش وعلي العيسى بزمن 4.03.51 دقائق.

وأضاف لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى الرامي أسامة العقيلي البرونزية الثالثة للمملكة في منافسات اليوم الثاني، بعد فوزه بالمركز الثالث لمسابقة رمي القرص بعد أن رمى لمسافة 51.97م، وفاز العداء وسام الفارسي بالميدالية البرونزية لسباق 3000م موانع بعد إنهائه للسباق بزمن 9.05.29 دقائق.

وبذلك يصبح مجموع الميداليات السعودية في ثاني أيام الدورة ، 19 ميدالية (5 ذهبيات و 5 فضيات و 9 برونزيات).

وفي منافسات الدورة الخليجية خسر أخضر السلة من الإمارات بصعوبة بنتيجة 67-63 نقطة، على أن يلاقي نظيره الكويتي عند الثامنة من مساء اليوم الأربعاء بقاعة مجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح، وفي مسابقة العشاري، جمع سعيد مبارك 2205 نقطة، وجمع زميله أحمد الياسين 2195 نقطة، في المسابقة المكونة من 10 منافسات.