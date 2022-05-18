الشرطة تحدد هوية شخصين متهمين بسرقة منزل في عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض تمكنت شرطة منطقة عسير من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو يسرقان منزلًا في إحدى القرى.وتبين أنهما مواطنان، وتم القبض عليهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. من جهة أخرى، واصلت القوات الأمنية بمنطقة عسير حملتها لمكافحة التسول، وجرى رصد امرأة يرافقها طفل وطفلة من الجنسية السورية، يتسولان بشكل مباشر أمام المحلات التجارية. وأعلن الأمن العام رصد شخص من الجنسية اليمنية يقوم باستعطاف المصلين من داخل أحد المساجد بعد فراغهم من أداء الصلاة. وأمام إحدى محطات الوقود، رصدت القوات الأمنية شخصًا يقوم بالتسول المباشر من أصحاب السيارات. ورصد الأمن امرأة يرافقها طفل وطفلة من الجنسية اليمنية يقومان بالتسول المباشر من مرتادي إحدى المحلات التجارية. أخبار قد تهمك كما رصد امرأة يرافقها طفل وطفلة يقومان بالتسول المباشر من المارة.

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