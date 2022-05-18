مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة يستقبل المفتي العام لجمهورية كوسوفا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الرياض

استقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة وجب بن علي العتيبي في جامع قباء، أمس معالي المفتي العام بجمهورية كوسوفا رئيس المشيخة الإسلامية نعيم ترفانا والوفد المرافق له.

وشاهد خلال زيارته لمسجد قباء الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين، معرباً عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على ما تقدمه للإسلام والمسلمين في كوسوفا و أرجاء العالم كافة، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على جهودها في سبيل خدمة الدعوة والإسلام والمسلمين ولشعب كوسوفا.