اخبار الخليج – الصحة تسجل 593 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 657 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 5169 يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022، أظهرت تسجيل 593 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 657 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 571982.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 5387 حالة، منها 19 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و4 حالة في العناية المركزة.

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