استئناف حركة الملاحة البحرية في الكويت بعد تحسن أحوال الطقس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض استؤنفت اليوم، حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة (الشويخ – الشعيبة- الدوحة)، بعد تحسن أحوال الطقس تدريجياً.

وقالت مؤسسة الموانئ الكويتية في بيان إن جميع السفن والبضائع والحاويات دخلت الموانئ وغادرت بسلامة وأمان.

يشار إلى أن المؤسسة أعلنت أمس إيقاف حركة الملاحة البحرية مؤقتاً في الموانئ الثلاثة نتيجة لحالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها البلاد.

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