وزارة الخارجية تدين وتستنكر بشدة الهجمات الإرهابية على قاعدة عسكرية تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي أدت لمقتل 10 جنود وإصابة 25 آخرين في 3 و13 مايو 2022م، إثر هجوم عناصر تابعة لحركة شباب الصومال على قاعدة عسكرية تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة، سائلةً الله الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.

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