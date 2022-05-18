«غزال» البحرين يصطاد البرازيلي جونيور

محمد بن مسعود - الدمام - ظفر نادي البحرين بخدمات اللاعب البرازيلي جونيور لتمثيل فريقه الكروي الأول في الموسم القادم بدوري ناصر بن حمد الممتاز، وجاء انتقال جونيور بعد ختام مشواره مع فريقه سترة وإسهامه الفاعل في صعود الفريق، ويأتي تعاقد البحرين مع جونيور أول الصفقات لهذا النادي العريق الساعي لتثبيت أقدامه في دوري الكبار بعد غيبة امتدت 5 مواسم.

ويُعد جونيور من اللاعبين الذين يملكون الخبرة في ملاعبنا، خصوصا مع تمثيله سابقا أندية النجمة وسترة، ويملك القدرة على اللعب في أكثر من مركز، سواء في خط المقدمة لاعب طرف أو في منطقة الوسط صانع لعب خلف المهاجم.

على صعيد آخر، يبدو أن البحرين ما زال يبحث عن مدرب يقود الفريق في الموسم القادم بدلا من المدرب المغربي رشيد الغفلاوي، ومن المتوقع وضوح الصورة النهائية لهوية الجهاز الفني الجديد لـ«غزال» البحرين خلال الأيام القادمة، خاصة أن هناك العديد من المدربين المطروحين على طاولة الإدارة والجهاز الإداري.