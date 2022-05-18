ألعاب القوى ترفع حصاد البحرين إلى 23 ميدالية بينها 11 ذهبية

محمد بن مسعود - الدمام - واصل منتخب ألعاب القوى حصاد الميداليات الملونة بدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تحتضنها دولة الكويت الشقيقة حتى 31 مايو الجاري عندما رفع غلته إلى 23 ميدالية ملونة بينها 11 ميدالية ذهبية و8 فضيات و4 برونزيات ليعتلي صدارة الترتيب حتى ثاني أيام الدورة في مسابقة أم الألعاب التي تقام على ميدان ومضمار أحمد سليمان الرشدان بمنطقة كيفان.

وأسفرت نتائج اليوم الثاني لمنتخب السيدات عن فوز كل من:

1- العداءة أمينات جمال (ذهبية سباق 400 متر حواجز) بزمن 58:55 ثانية.

2- العداءة تايجست ميكونين (ذهبية سباق 800 متر) بزمن 2:11:25 دقيقة.

3- العداءة وينفرد يافي (ذهبية سباق 3 آلاف متر موانع) بزمن 9:23:11 دقائق.

4- العداءة صالحة محمد (فضية سباق 400 متر حواجز) بزمن 1:06:86 ساعة.

5- الرامية نورة جاسم (فضية رمي القرص) بمسافة 38.82 متر.

6- العداءة روث جيبيت (فضية سباق 3 آلاف متر موانع) بزمن 9:41:72 دقائق.

7- فريق التتابع 4 x 100 (فضية) 50:68 ثانية. وأسفرت نتائج مسابقة منتخب الرجال لألعاب القوى عن فوز كلا من:

1- العداء جون كيبيت (ذهبية 3 آلاف متر موانع) بزمن 8:46:96 دقائق.

2- العداء إيفان (فضية سباق 3 آلاف متر موانع) 8:53:42 دقائق.

3- فريق التتابع 4×100 م (برونزية) بزمن 39:73 ثانية. هذا وقد أحرزت اللاعبة فاطمة مبارك ذهبية الوثب الثلاثي قبل أن يتم سحب الميدالية بسبب الإحتجاج الذي قدمه منتخب الإمارات بشأن دخول فاطمة مبارك بعد دخول جميع اللاعبات وانتهاء الوقت المخصص (عدم حضور اللاعبة في النداء الأول) وقد تم السماح لها بالمشاركة تحت بند الإحتجاج وقد قدم وفد العاب القوى طعنا على الإحتجاج الإماراتي بانتظار البت فيه. وضمن منافسات اليوم الثالث والأخير من مسابقات ألعاب القوى يخوض منتخب الرجال المسابقات التالية: 1- (بركة عبدالرحيم) – (يعقوب صالح) نهائي سباق 200 متر الساعة 7:10م. 2- (محمود الجوهري) نهائي رمي المطرقة الساعة 7:30 م.

3- (محمود علي) نهائي سباق 1500 متر الساعة 7:30 م.

4- (داويت فيكادو) – (البرت روب) نهائي سباق 5 آلاف متر الساعة 8:05 م.

5- (موسى علي – عباس يوسف علي – حسين الدوسري – علي خميس) نهائي سباق التتابع 4x 400 متر.

6- (بركة عبدالرحيم) – (يعقوب صالح) نصف نهائي سباق 200 متر الساعة 9:15 م.

ويخوض منتخب السيدات المسابقات التالية:

1- (زينب موسى علي) – (إيمان جاسم) نهائي سباق 200 متر الساعة 4:20 م.

2- (وينفرد يافي) – (تايجست ميكونين) نهائي سباق 1500 متر الساعة 4:40م.

3- (بونتو ربيتو) – (تايجست بيلاو) نهائي سباق 5 آلاف متر الساعة 5:10 م.

4- (أمينات جمال – منى سعد – عواطف أحمد – صالحة محمد) نهائي التتابع 4x 400 الساعة 5:40م.

وحمل لاعبو منتخبنا الوطني لكرة السلة في مواجهتهم الأولى أمام الإمارات لافتة تعزية قبل انطلاق المباراة حملت عبارة «إلى جنان الخلد أبا سلطان.. عظم الله أجركم يا أهل الإمارات» وذلك لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي تلك المبادرة تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل الروابط العميقة التي تجمع مملكة البحرين والإمارات قيادة وحكومة وشعبا ووفاء للراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتعبيرا عن مشاعر الحزن ومواساة لحكام الإمارات وشعبها وآل نهيان والأسرة الرياضية الإماراتية. ويخوض المنتخب الوطني للسيدات اليوم «الأربعاء» عند الساعة 4:30 عصرًا المواجهة الثانية في مسابقة كرة القدم الصالات، وذلك عندما يلتقي منتخب الإمارات للسيدات على صالة مجمع سعد العبدالله الصباح الرياضي، ضمن مبايات الجولة الثانية من الدور الاول بالمسابقة ضمن منافسات النسخة الثالثة للألعاب الخليجية المقامة حاليا بدولة الكويت الشقيقة والتي تستمر منافساتها حتى 31 مايو الجاري.

وتدخل سيدات الأحمر هذا اللقاء بنشوة الفوز على المنتخب السعودي للسيدات في الجولة الأولى بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف. حيث يتطلع منتخبنا الوطني للسيدات لتحقيق نتيجة إيجابية، من خلال تحقيق نتيجة الفوز التي تعزز من صدارته بالمسابقة. ويمتلك المنتخب مفاتيح لعب يعتمد عليها المدرب البرازيلي لينو في هذه المواجهة، والتي استطاعت ان تثبت قدرتها الكبيرة على الظهور بمستويات كبيرة في أولى المواجهات أمام المنتخب السعودي، من بينهن اللاعبات ياسمين فايز، حصة العيسى، روان العلي، منار إبراهيم وإيمان الختال والحارسة زهراء علي.

من جانبها، قالت اللاعبة ياسمين فايز: «إن المنتخب قدّم أداءً كبيرًا في مواجهته الأولى أمام المنتخب السعودي ونجح في حصد نقاط الفوز. وبكل تأكيد فإن المنتخب سيسعى لتجاوز العقبة الإماراتية اليوم من خلال تقديم مستويات أفضل وتحقيق نتيجة الانتصار التي تعزز من موقعه في الترتيب العام بالمسابقة. فالطموحات عالية لدى اللاعبات اللاتي تسعين إلى ظهور بصورة مشرّفة في هذه المشاركة وحصد النتائج الإيجابية التي تصل بالمنتخب لأبعد نقطة والمنافسة على اللقب وحصد الذهب. فالمهمة ليست سهلة والمنتخب مدرك تمامًا أهمية كل مباراة، من أجل التركيز وتقديم المستويات الفنية المطلوبة، التي تحقق له نتيجة الفوز للوصول إلى الهدف في هذه الملتقى الخليجي. فيما اكتفى الرامي محمود حاجي بتحقيق المركز الرابع في مسابقة البندقية 50 مترا ثلاثة أوضاع في أولى أيام منافسات الرماية التي اقيمت على ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي بعدما أحرز 384.4 نقطة، فيما ذهبت الميدالية الذهبية للعماني عصام البلوشي وأحرز الميدالية الفضية عبدالعزيز العنزي وظفر بالميدالية البرونزية الكويتي عبدالله الحربي.

ولم يحالف الحظ كلا من الرماة علي حسين وناصر بن تركي من التأهل للنهائي، كما لم ينجح كلا من عبدالماجد جمعة وأحمد الشيراوي ومحمد زمان وأحمد الشيخ من تحقيق النقاط التي تؤهلهم للنهائي في مسابقة المسدس 10 متر هوائي.

ويخوض منتخب الرماية في ثاني أيام المنافسة في ثلاث مسابقات، حيث يشارك منتخبنا المكون من أحمد شهاب، إسماعيل محمد غلوم، سعيد حسن في الدور الثاني من مسابقة مسدس هوائي 10 متر التي تبدأ الساعة 9:00 صباحا فيما سيقام النهائي الساعة 1:30 ظهرا.

ويشارك كلا من عبدالماجد جمعة وأحمد عصام وعبدالله خالد في الدور الأول من مسابقة مسدس سريع 25 مترا التي ستنطلق الساعة 9:00 صباحا والدور الثاني سيقام الساعة 11:30 صباحا والنهائي الساعة 1:00 ظهرا.

ويخوض كل من محمود حاجي وحسين عبدالجبار وعلي حسين الحيدر آبادي وناصر عبدالكريم في الدور الأول من مسابقة بندقية هواء 10 أمتار التي ستنطلق الساعة 9:00 صباحا والنهائي الساعة 12:00 م.

وقدم السباحان فرحان فرحان ومحمد راشد مستويات جيدة من خلال مشاركتهما في افتتاح مسابقة السباحة ضمن منافسات النسخة الثالثة لدورة الألعاب الخليجية المقامة حاليا بدولة الكويت الشقيقة.

فقد شارك السباحان فرحان فرحان ومحمد راشد في نهائيات سباق 200 متر حر، حيث حل فرحان في المركز السادس في الترتيب النهائي، بعد ان قطع السباق في زمن وقدره 2:05:22 دقيقة، فيما حل راشد في المركز السابع في الترتيب النهائي، بعد ان قطع السباق في زمن وقدره 2:05:49 دقيقة.

وقد اسفرت نتيجة هذا السباق عن فوز السباح الاماراتي يوسف المطروشي بالمركز الاول بعد ان قطع السباق في زمن وقدره 1:52:95 دقيقة، فيما حل السباح الكويتي سعود الشمروخ في المركز الثاني بعد ان انهى السباق في زمن وقدره 1:53:65 دقيقة، بينما حل السباح العماني عيسى العذاوي في المركز الثالث بعد ان انهى السباق في زمن وقدره 1:54:79 دقيقة.

وتتواصل اليوم الاربعاء المشاركة البحرينية في مسابقة السباحة، بمشاركة السباح خالد اسماعيل في سباق 100 متر فراشة، والسباح محمد راشد في سباق 800 متر حر، والسباحان فرج فرحان وعمر الرويله في سباق 100 متر ظهر، والرباعي عمر الرويله ومحمد راشد وفرحان فرحان وفرج فرحان في سباق 100 متر تتابع حر.

إلى ذلك واصل منتخبنا الوطني لكرة السلة تعثره عندما خسر من امام نظيره المنتخب الكويتي بنتيجة ٦٤ مقابل ٥٧، في اللقاء الذي جمع المنتخبين امس على صالة مجمع الشيخ يعد العبدالله الصباح الرياضي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مسابقة كرة السلة بمنافسات النسخة الثالثة من دورة الالعاب الخليجية.

كانت البداية جيدة مع منتخبنا الوطني في الربع الاول ولكن سرعان ما تسلم المنتخب الكويتي زمام الامور في هذا الشوط ونجح في انهاء النتيجة لصالحه بتقدمه ب١٤ مقابل ١١. وحاول منتخبنا العودة في الربع الثاني الا ان الازرق الكويتي استطاع ان يواصل افضليته في هذه الفترة من المباراة وينهيها بنتيجة ٢١ مقابل ١٥. الا ان منتخبنا نجح في العودة بالربع الثالث واستطاع كسب نتيجته ب ١٧ مقابل ١١، بعد ان تمكن من تنظيم الخط الخلفي وتنفيذ هجمات متواصلة منحته الافضلية في هذا الشوط.

الا انه ومع دخول المنتخبين الربع الاخير، فقد شهد العديد من الاخطاء التي ارتكبها لاعبو منتخبنا الوطني والتي نجح اصحاب الارض والجمهور من استغلالها والتي منحتهم افضلية هذه الفترة التي عززت من تقدمه ب١٨ مقابل ١٤، لتنتهي المواجهة بفوز الكويت بنتيجة ٦٤ مقابل ٥٧.

وتنتظر الاحمر مواجهة مرتقبة امام منتخب قطر اليوم «الاربعاء»، حيث يتعين على منتخبنا ان يحقق نتيجة الانتصار والتي ستجدد آماله في التأهل للدور الثاني والذي يعتبر مطلب مهم اذا ما اراد مواصلة المنافسة في هذه المسابقة.