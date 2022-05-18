شريف المهدي رئيسًا تنفيذيًا للشؤون التجارية في حلبة البحرين الدولية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» ترقية شريف المهدي لمنصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية.

إذ شغل شريف المهدي سابقًا منصب المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الحلبة منذ عام 2012. وقبل ذلك، كان مديرًا أول للرياضة والبطولات في حلبة البحرين الدولية لما يقارب 6 سنوات. في الآونة الأخيرة بصفته مديرًا تنفيذيًا للشؤون التجارية، لعب المهدي دورًا فعالاً في تطوير وتعزيز العمليات التجارية لحلبة البحرين الدولية، وتطوير شراكات تجارية جديدة قوية، ودفع نمو المبيعات للفورمولا وان، وجلب أحداث الشركات الكبرى الجديدة إلى الحلبة. وفي وقت سابق من مسيرته المهنية في حلبة البحرين الدولية، لعب المهدي دورًا رئيسًا في ظهور واستمرار العديد من البطولات على الصعيدين المحلي والإقليمي، بما في ذلك تحدي بورش سبرنت الشرق الأوسط الذي يحظى بشعبية كبيرة، وتحدي حلبة البحرين الدولية 2000 سي سي.

وهنّأ الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية، المهدي على تعيينه في هذا المنصب، قائلاً: «انضم شريف المهدي لفريق العمل في حلبة البحرين الدولية منذ عام 2007 وكان له دور فعال في تنمية وتعزيز عملياتنا التجارية خلال ذلك الوقت، ونتطلع إلى استمرار قسمنا التجاري في النمو تحت قيادته». من جانبه، صرح شريف المهدي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية: «إنه لشرف عظيم أن أعين في هذا المنصب في وقت مثير للغاية بالنسبة لنا في الحلبة، إذ انتهينا للتو من تقديم أقوى أداء تجاري على الإطلاق وذلك خلال الفورمولا 1، وتواصل تجاربنا وفعالياتنا على مدار عام في الحلبة، أتطلع وبشدة للمواصلة على هذا الزخم في المستقبل».