شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، واجب العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله -، وذلك في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرياض، حيث كان في استقباله سمو الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى المملكة.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب الخريجي كلاً من وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي.