منطاد عائم صيني يصل إلى ارتفاع قياسي

محمد بن مسعود - الدمام - وصل المنطاد العائم الصيني المطور ذاتيا، والمصمم لمراقبة الغلاف الجوي، إلى ارتفاع قياسي بلغ 9032 مترًا في منطقة التبت ذاتية الحكم (الأحد)، حسبما ذكرت الجهة المطورة.

يبلغ حجم المنطاد العائم «جيمو رقم 1» من النوع الثالث، والذي طوره معهد أبحاث معلومات الفضاء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، 9060 مترًا مكعبًا، بحسب «شنخوا».

ويمكن للمنطاد العائم جمع البيانات على ارتفاعات عالية، والتي تُستخدم لتتبع دورة المياه الإقليمية ومراقبة التغيرات في تكوين الغلاف الجوي.