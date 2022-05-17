أكبر معمّرة في العالم تكشف سر العمر المديد

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت جوانا مازيبوكا، أكبر معمرة في العالم، أن الحليب والسبانخ هما السبب في عمرها المديد وصحتها الجيدة، وهي التي تجاوزت 128 عامًا.
وتشير صحيفة «ميرور» البريطانية، إلى أن الجنوب أفريقية، مازيبوكا، متأكدة من أن تناولها الحليب والسبانخ بكثرة هو سر طول عمرها.
واحتفلت مازيبوكا في 11 مايو الجاري بعيد ميلادها الـ128، وتقول إنها ولدت في مزرعة ذرة وهي الأكبر في أسرة مكونة من 12 طفلاً. وما زال ثلاثة من أشقائها على قيد الحياة. وتقول عن طفولتها: «كانت حياتنا في مزرعة الذرة طيبة وجميلة وخالية من المشكلات».
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