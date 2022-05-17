بيت خلف يحصد جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني

محمد بن مسعود - الدمام - حصدت مملكة البحرين، ممثلة في (بيت خلف، ذاكرة المنامة) المتفرع عن مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث على جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني في دورتها السادسة للسنة الثانية.
وتسلّم الجائزة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الحفل الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية، رئيس اللجنة العليا للجائزة، وذلك بمقر جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في الرياض.
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة أن مملكة البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حققت قفزات نوعية كبرى في مجال التراث العمراني، مثمنًا الجهود الخاصة والأهلية لمعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، رئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث في هذا المجال وما حققته من إنجازات كبيرة وملموسة على أرض الواقع عززت جهود العناية بالتراث العمراني والحفاظ عليه وإبرازه وتطويره.
وأعرب سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة عن خالص تهانيه للفائزين بالجائزة في نسختها الحالية، مقدمًا شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية، رئيس اللجنة العليا للجائزة في الحفاظ على التراث العمراني وإبرازه والعناية به وتطويره.
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