نائبة الرئيس الأمريكي تلتقي برئيس الوزراء اليوناني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض التقت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم، برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي يزور واشنطن حالياً.

وناقش الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث القضايا الأمنية في شرق البحر المتوسط ​​والشرق الأوسط الأوسع.

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