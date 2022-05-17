تطوير مختبرات صحة وسلامة الأسماك

وهدفت الورشة إلى مراجعة كيفية عمل المختبرات في تشخيص الأمراض وكيفية التعامل مع عينات الأسماك والروبيان لتطوير طرق التشخيص.
كما تضمنت عرضًا مرئيًا عن الإجراءات المتبعة في التشخيص وطرق التعامل الصحيحة مع العينات في مختبرات صحة وسلامة الأسماك بالقطيف، وطريقة العمل بالمختبر، وعرض مرئي عن مهام المختبر المرجعي الأوروبي لأمراض الأسماك والقشريات واختبار الكفاءة وجمع البيانات والتدريب، وعرض مرئي للتعرف على قانون الاتحاد الأوروبي لصحة الحيوان وقائمة الأمراض وبرنامج مراقبة الأمراض وتأكيد الحالات المرضية وطرق السيطرة عليها، بالإضافة إلى نقاشات علمية حول طرق تشريح العينات وتشخيص الأمراض ومقارنة بين مختبر المعهد الوطني الدنماركي للموارد المائية ومختبر صحة وسلامة الأسماك بالقطيف.
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