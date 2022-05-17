6 آلاف م3 نفايات وأنقاض بالخفجي

وأوضحت أمانة الشرقية، أنه جرى مسح الحوط والأراضي الفضاء ورفع مخلفات البناء مجهولة المصدر، وتنظيف الشوارع الرئيسة والداخلية بالمكانس الآلية واليدوية، وغسيل الأرصفة والأنترلوك والميادين، والتقاط جميع النفايات المبعثرة وذات الحجم الكبير، وإزالة الحشائش والأشجار الضارة، و1200 متر مكعب رمال، وتنظيف الواجهة البحرية والحدائق العامة داخل الأحياء السكنية وتكثيف الاهتمام بالأماكن الحيوية والسياحية في المحافظة، مع استبدال 200 حاوية.
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