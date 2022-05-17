35 موقعا للأحوال المدنية المتنقلة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 35 موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

مدارس ومراكز

وقدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة بتقديم الخدمة للرجال في مدرسة عثمان بن عفان بمحافظة قلوة، ومتوسطة الرازي بمحافظة بالجرشي، ومتوسطة بلخزمر بمحافظة المندق لمدة يومين لكل موقع، وتقدم الخدمة للنساء في مدرسة فاطمة بنت أوس بمحافظة بالجرشي لمدة ثلاثة أيام، وفي مجمع الشعراء للبنات بمركز الشعراء لمدة يومين، فيما قدمت الخدمة للرجال والنساء في مستشفى المخواة العام لمدة يومين، وللرجال في متوسطة حوالة بمحافظة بالجرشي لمدة 3 أيام، وفي متوسطة الجوفاء بمحافظة المندق لمدة يومين، وللنساء في مدرسة عائشة بنت طلح بقرن ظبي لمدة يوم، وتختتم جدول زياراتها الأربعاء بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مقر إدارة التعليم بمنطقة الباحة لمدة يومين.

بطاقة الهوية

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مقر أمانة منطقة عسير ومركز خيبر الجنوب بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين لكل منهما، وللنساء في ثانوية المنيظر للبنات بمحافظة المجاردة لمدة يوم واحد، وتقدم الخدمة للرجال والنساء في محافظة بارق ومستشفى تنومة العام لمدة يوم لكل منهما، بينما قدمت الخدمة في مركز شفاء بلقرن، وللنساء في مجمع سبت تنومة بالنماص لمدة يومين لكل منهما، ويوم الأربعاء للرجال في فرع جامعة الملك خالد بتنومه لمدة يومين، وتختتم جدول زياراتها يوم الخميس بتقديم الخدمة في مركز الواديين بمحافظة أحد رفيدة لمدة يوم.

وفي منطقة الرياض قدمت الوحدات المتنقلة خدماتها للرجال في مركز الجمش، وفي مركز البجادية التابعة لمحافظة الدوادمي لمدة يومين لكل منهما.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.